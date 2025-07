Candidata per error a ser membre d’un jurat popular als 95 anys

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

De surrealista podria descriure’s el que li ha passat a una veïna de 95 anys de Sant Guim de Freixenet. Fa uns mesos va rebre una carta de l’Oficina del Jurat de l’Audiència Provincial de Lleida en la qual se l’informava que havia estat inclosa a la llista provisional de candidats a jurat popular per al període 2025-2026. Un jurat popular està format per un grup de ciutadans, no professionals del dret, que són elegits per formar part d’un tribunal i decidir sobre la culpabilitat o innocència d’una persona acusada per delictes greus com un assassinat. Es tractava d’un error perquè, precisament, una de les causes d’incompatibilitat per no formar part és ser major de 65 anys. Tanmateix, la família es va veure obligada a presentar al·legacions per alertar de l’error.

Lluís Urpí, fill de l’afectada i periodista de professió, explica a aquest diari la cronologia del cas després de dirigir una carta a la directora de SEGRE que es va publicar el 15 de juny.

“Em va trucar l’empleat de Correus de Sant Guim de Freixenet per explicar-me que havia arribat a la seua oficina una carta dirigida a la meua mare de l’Oficina del Jurat de l’Audiència Provincial de Lleida. La meua mare té 95 anys i és usuària de la residència Mare Güell de Cervera. El carter em va dir que devia haver estat seleccionada per sorteig aleatori. Semblava una broma però, no. D’acord amb la llei, la meua mare havia estat inclosa en la llista provisional de candidats a jurat popular per al període 2025-2026”.

A la mateixa carta ja indicaven que hi podia haver causes d’incapacitat. “Vam haver d’indicar que no ho podia ser per diferents motius com la seua edat i la seua dependència, presentant les al·legacions adjuntant el seu DNI, i informes del metge de la residència i sobre la seua dependència”, explica Urpí. “Òbviament, la meua mare va rebre la resolució de la lletrada degana de l’Administració de Justícia en la qual li indicava que quedava exclosa de la responsabilitat d’haver d’exercir com a jurat popular”, afirma. Urpí reclama “als responsables d’aquesta qüestió que no facin perdre el temps a les persones i que posin un filtre als llistats del cens perquè els padrins ja quedin exclosos de les llistes de possibles candidats a ser jurat popular. No oblidem que en aquest cas la meua mare superava l’edat màxima en 30 anys”.