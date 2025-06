L’Ajuntament de Lleida assegura que la passarel·la del Liceu Escolar tindrà coberta

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Lleida està ultimant els detalls del projecte per cobrir la passarel·la del Liceu Escolar, una iniciativa que busca oferir protecció als vianants davant les elevades temperatures durant els mesos d’estiu. Així ho va confirmar la tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, responent a una pregunta formulada per l’edil del Partit Popular, María Antonia Maller, durant el torn de precs i preguntes del ple municipal de divendres passat.

Durant la seua intervenció, Iglesias va explicar els obstacles tècnics que han hagut de superar per trobar una solució viable. "Un tendal de tela no és possible perquè el pont genera un efecte de vela i sortiria volant", va detallar la tinenta d’alcalde. Així mateix, va descartar la instal·lació d’una coberta vegetal a causa de les limitacions de pes que presenta l’estructura, mentre que una de fusta "amb prou feines proporcionaria ombra". Malgrat aquests inconvenients, Iglesias va assegurar que "hem trobat una solució alternativa", encara que no va oferir més detalls, assenyalant que estan treballant per tenir-la instal·lada aquest mateix estiu, "si els temps de licitació ho permeten".