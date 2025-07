Poc seguiment el primer dia de vaga de jutges i fiscals a Lleida

Publicat per SegreAgències Creat: Actualitzat:

La primera de les tres jornades previstes de vaga de jutges i fiscals va tenir poc seguiment ahir als jutjats de Lleida, segons les fonts consultades. Per la seua part, fonts del ministeri de Justícia van indicar que la situació era de “normalitat gairebé absoluta” i van retreure que ningú va traslladar dades oficials de seguiment que li permetin restar sou pels dies d’aturada.

Al seu torn, l’Associació Professional de la Magistratura, l’Associació Judicial Francisco de Vitoria, el Fòrum Judicial Independent, l’Associació de Fiscals i l’Associació Professional i Independent de Fiscals van calcular que un 75 per cent de togats van secundar la jornada. Es tracta de l’única dada disponible, ja que ni el Consell General del Poder Judicial ni la Fiscalia General de l’Estat no oferiran xifres al considerar que és una vaga il·legal.

D’altra banda, Justícia va reiterar la “necessitat d’una reforma que modernitza les carreres judicial i fiscal per primera vegada en quaranta anys i que blinda per llei les beques per a opositors, incorpora un examen escrit a les oposicions per mesurar més habilitats, a més de les memorístiques, i estableix un procés d’estabilització per a jutges i fiscals substitutes per posar fi a la precarietat i per complir les exigències de la Unió Europea”.

En canvi, les associacions alerten que les reformes atempten contra la independència judicial i contra l’Estat de Dret.

L’advocacia alerta que milers d’assumptes no quedaran resolts

El Consell General de l’Advocacia Espanyola va assegurar ahir que el primer dia de vaga de jutges i fiscals va provocar ja “danys inqüestionables”, i va indicar que les “desenes de milers d’assumptes afectats ja no es resoldran durant el 2025”, per la qual cosa va instar a complir serveis mínims, així com el diàleg entre les associacions convocants i el Govern estatal per “posar fi al conflicte”. A més, va sol·licitar que els retards s’intentin alleujar “reagendant els assumptes tan aviat com sigui possible i establint plans de recuperació”.