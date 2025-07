L’FP aposta per una formació en digitalització el curs que ve

Publicat per AZU M.G. Creat: Actualitzat:

Amb la intenció d’atansar eines i coneixements per aplicar la digitalització al sector educatiu en les 54 famílies professionals dels cicles formatius de grau mitjà i superior, s’ha creat un mòdul que s’estrenarà el curs vinent a tota la Península i que es va presentar ahir a l’Escola del Treball en la jornada de la primera Setmana de la Digitalització a Catalunya.

El mòdul és dins de la nova llei obligatòria en què s’aborda la digitalització verda de la indústria, l’ètica i la ciberseguretat en l’ús de la IA i altres eines a l’empresa: “Ens trobem que el professorat i els alumnes han d’entendre que la IA, per exemple, ara és oberta, podem carregar documents i fer-li preguntes sobre aquests, però a qui pertanyen aquests documents?, i els vídeos que podem penjar a la xarxa, poden agafar la meua imatge i veu sense el meu permís? Tot això s’ha d’ensenyar a l’alumnat”, declara Núria Ferré, responsable del Departament de Seguretat i impulsora del mòdul.

“Avui dia és molt fàcil patir un atac i que et prenguin totes les dades. Els alumnes treballaran a empreses i per tant han d’entendre que no tots els correus electrònics es poden obrir o que no es pot pujar a una IA informació d’una empresa perquè ens doni respostes”, afegeix.

Ètica i seguretat

L’ètica i la seguretat formen part del mòdul però també les tecnologies que les indústries estan “utilitzant el núvol, el big data o els sistemes per passar factures de paper a digital. L’automatització de molts d’aquests processos ha arribat també a l’administració i, per sort, també a l’educació”, declara.

A la jornada van assistir empreses convidades com MrPlay que proposen “un simulador amb què els alumnes puguin practicar les tasques que després es trobaran a les empreses”, explica Josep Manuel Rodeiro, un dels seus fundadors.

Per la seua banda, David Castarlenas, CEO de Solenver, va declarar que han anat a la jornada “a compartir els sistemes actius, millorar l’eficiència i la petjada de carbó a les empreses”.

A l’esdeveniment també van assistir més de 20 professors de Ponent com Maria Angrill, de l’institut Joan Brudieu, que va expressar que el mòdul li semblava “molt interessant” per a l’institut però que “a nivell digital em preocupa molt el tema de valors i ètica”, va declarar a SEGRE.