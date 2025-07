Nius de falcons a la Seu Vella i l’Arnau perquè cacin coloms

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La Paeria ha instal·lat dos caixes niu amb falcons a les teulades de l’Arnau de Vilanova i del Turó de la Seu Vella perquè controlin la població de coloms d’aquestes zones de la ciutat. Es tracta de sis exemplars, tres a cada caixa, de falcó pelegrí i la implantació s’ha fet de la forma més natural possible emprant de la tècnica del hacking, que consisteix a criar les aus a l’entorn en el qual s’alliberaran col·locant-les en caixes niu quan encara són pollets i alimentant-los sense que entrin en contacte amb els cuidadors perquè associïn aquest entorn com la seua zona de naixement. Abans d’això se’ls va fer una revisió veterinària prèvia i els van col·locar un anell de seguiment. Més endavant, se’ls alliberarà i se’ls ajudarà que aprenguin a buscar aliment i adaptar-se a l’espai per si mateixos i, quan els surtin les plomes definitives i tinguin l’edat per volar, obriran les caixes niu perquè, en els propers anys, formin parelles i s’assentin, si és possible, a l’entorn en el qual han crescut.

Aquests rapinyaires s’alimenten de coloms i tórtores, la qual cosa ajudarà a reduir-ne la població, ja que a banda de caçar-les la seua presència fa que la resta d’aus “no es relaxin”, baixi la seua taxa de reproducció i es desplacin a altres zones. La tinenta d’alcalde, Begoña Iglesias, va valorar molt positivament aquesta iniciativa, ja que “actua sobre la concentració d’ocells urbans i desplacen espècies que causen molèsties als veïns”.

Aquesta mesura de la Paeria es complementa amb la que va iniciar al juny en la qual fa volar un aligot de Harris per la rambla Ferran i Doctora Castells per foragitar els coloms.