Persecució entre fruiters per interceptar un lladre a l’Horta

Persecució policial entre fruiters a primera hora de la tarda de dimarts a Copa d’Or, a l’Horta, per arrestar el sospitós d’un robatori en una casa en obres d’aquesta partida. El suposat lladre, que va ser detingut pels Mossos d’Esquadra, hauria sostret eines amb un valor que supera els 2.500 euros.

Els fets van tenir lloc al voltant de les 14.00 hores quan els Mossos van ser alertats d’un robatori en una casa de la partida Copa d’Or. Una dotació que participava en el patrullatge preventiu per la zona s’hi va desplaçar ràpidament. Quan van arribar al lloc, van observar com un individu vestit de negre sortia carregat amb dos motxilles. Els agents van iniciar la persecució per l’interior de camps de fruiters fins que van aconseguir atrapar-lo.

Al tornar al cotxe patrulla, van localitzar les motxilles que havia llançat durant la fugida. A l’interior van trobar eines com un trepant, una caladera, una esmoladora i un carregador de les bateries. Poc després, es va presentar al lloc la propietària de la casa i va reconèixer tots els objectes. L’habitatge es troba en obres i el lladre havia forçat la porta de la tanca perimetral i una porta del pis superior, per la qual havia accedit a l’interior. Davant d’això, l’home, de 48 anys, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força.

El valor total dels danys en els accessos i eines que portava a sobre superaria els 2.500 euros.

Val a recordar que els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana van incrementar a finals de l’any passat la vigilància a l’Horta després de l’assalt a dos cases que van ser cremades pels lladres. Hi ha diverses investigacions obertes per identificar els delinqüents. Després d’això també es va crear la Plataforma Horta Segura, una iniciativa creada per les víctimes d’aquests dos casos, per aconseguir que s’endureixi la llei contra els robatoris, modificacions de normatives per a una agilitat processal més efectiva en les detencions i empresonament dels delinqüents, més sistemes de vigilància (càmeres, tant privades com públiques) i més presència policial.

Intent de robatori a Ciutat Jardí

Per una altra banda, dos individus van intentar ahir accedir a una casa del carrer Arquitecte Porqueres, a Vila Montcada, segons ha pogut saber aquest diari. Els residents es trobaven a l’interior, frustrant el robatori.