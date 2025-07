Més de mig centenar d’empresonats per violència sexual a la demarcació de Lleida

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

Un total de 55 homes estan privats de llibertat al Centre Penitenciari Ponent per delictes contra la llibertat sexual, prop d’un 20% més que fa un any. Del total, 39 estan complint condemna, la qual cosa representa un 70%, mentre que 16 estan pendents de judici (30%), segons les dades estadístiques d’execució penal del departament de Justícia, actualitzades el 2 de juliol. A més, 19 d’ells estan empresonats per delictes les víctimes o denunciants dels quals són menors de 16 anys, que és l’edat de consentiment sexual a Espanya.

En aquest sentit, l’increment del número d’empresonats per violència sexual a la demarcació es deu a l’augment de condemnes dictades per l’Audiència de Lleida, que en la majoria de casos han estat ratificades per instàncies superiors com el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el Tribunal Suprem. Al seu torn, es deu a l’increment sostingut de les denúncies registrat, no només a Lleida sinó a nivell estatal.

Els experts l’atribueixen a una major conscienciació social i al missatge de tolerància zero que impulsa les víctimes a denunciar.

Ponent compta amb 656 interns, 28 d’ells dones

El Centre Penitenciari Ponent compta actualment amb una població reclusa de 656 persones, de les quals 628 són homes (95,73%) i 28 dones (4,27%). S’ha produït un lleuger descens en l’últim trimestre, ja que el passat 2 d’abril es comptabilitzaven 668 interns, com va publicar SEGRE, en la xifra més elevada dels últims anys, amb mig centenar de presos que un any abans, quan se’n comptabilitzaven 614, i gairebé 150 més que els 522 que hi havia fa tres anys abans. Quant a la població reclusa actual, gairebé el 70% està complint condemna mentre que la resta està pendent de judici.