La consellera Paneque presenta el nou Pla de Barris a Lleida, que s'aprovarà a mitjans de juliol

La consellera Silvia Paneque ha mantingut aquesta tarda una trobada amb representants de tots els ajuntaments i municipis de Lleida per explicar les bases del nou Pla de Barris que s'implementarà entre 2025 i 2029. Aquesta serà la segona convocatòria d'aquest pla estratègic, després de la primera edició que es va dur a terme fa uns anys, i ara es presenta com una oportunitat per impulsar actuacions de regeneració urbana durant els propers cinc anys.

Segons ha detallat la consellera, la previsió és destinar 200 milions d'euros anualment per a les convocatòries del Pla de Barris. Els municipis de més de 20.000 habitants podran rebre subvencions d'entre 6 i 25 milions d'euros, mentre que les poblacions de menys de 20.000 habitants optaran a ajudes que oscil·laran entre els 3 i els 12,5 milions d'euros. L'import de la subvenció variarà en funció de cada projecte, cobrint un percentatge del cost total, i la resta haurà de ser finançat pels ajuntaments, ja sigui amb altres ajudes o amb fons propis.

El Govern de la Generalitat calcula que en cada convocatòria anual podran atorgar-se uns 25 projectes arreu del territori català. Això suposaria aproximadament 125 projectes durant tota la vigència del pla. La consellera ha garantit que, com a mínim, hi haurà un gran projecte per cada vegueria, assegurant així que tant Lleida com el Pirineu es beneficiaran d'aquestes inversions.

Calendari d'implementació

La primera quinzena de juliol de 2025 està prevista l'aprovació del decret que permetrà desplegar el Pla de Barris. Un cop aprovat aquest decret, la consellera podrà signar la convocatòria en 48 hores, obrint així el termini perquè els municipis presentin els seus projectes. Els ajuntaments tindran fins al 30 de setembre de 2025 per fer-ho, i la Generalitat s'ha compromès a resoldre aquesta primera convocatòria abans del 15 de desembre, permetent que molts projectes puguin començar a executar-se a partir de l'1 de gener de 2026.

L'Ajuntament de Lleida ja ha avançat que la seva intenció és finançar amb aquestes ajudes bona part del Pla Integral de Millora del Centre Històric, un projecte ambiciós que contempla més d'una trentena d'actuacions al barri antic de la ciutat. Aquesta iniciativa buscaria revitalitzar una de les zones més emblemàtiques de la capital del Segrià, recuperant el seu patrimoni i millorant les condicions de vida dels seus habitants.