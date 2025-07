El Polígon del Segre de Lleida, en situació crítica de risc d'exposició a les altes temperatures

El Polígon del Segre de Lleida afronta una situació crítica pel que fa a l'exposició a altes temperatures, segons confirma l'Informe de Sostenibilitat davant d'Altes Temperatures publicat recentment per Green Urban Data aquest 2025. Les dades són alarmants: aquest barri industrial registra la temperatura més elevada de tota la ciutat, amb una Temperatura Superficial Terrestre (TST) de 40,0°C i un nivell de risc d'Illa de Calor Urbana classificat com a "Molt Fort" segons l'índex UTFVI (Urban Thermal Field Variance Index).

Les característiques pròpies d'aquesta zona industrial estan directament relacionades amb l'agreujament del problema. L'alta densitat de superfícies pavimentades i edificis industrials amb materials que absorbeixen i retenen la calor contribueixen significativament a l'augment de la temperatura superficial, especialment durant els períodes estivals. La situació s'agreuja per la manca d'espais verds i zones d'ombra, elements naturals que podrien ajudar a mitigar l'acumulació tèrmica en aquesta àrea de la capital del Segrià.

Tot i que el Polígon del Segre no compta amb una població residencial significativa, el risc tèrmic impacta directament en el benestar i la productivitat. Els treballadors de la zona industrial són els més afectats per aquestes condicions extremes, amb un augment del risc de patir cops de calor i altres problemes de salut associats a l'exposició perllongada a temperatures elevades. A més, aquestes condicions poden comprometre l'eficiència de les operacions industrials i generar sobrecostos energètics en refrigeració.

Comparativa amb altres barris de Lleida

L'anàlisi comparativa amb altres zones de la ciutat posa de manifest la gravetat de la situació al Polígon del Segre. Mentre aquest barri encapçala el rànquing de risc tèrmic, Raimat també presenta un nivell "Molt Fort", però amb una temperatura superficial lleugerament inferior, de 37,2°C. En contrast, barris com Ciutat Jardí i Cappont mostren un perfil tèrmic molt més favorable, amb nivells de risc classificats com a "Cap" i temperatures superficials de 38,6°C i 37,8°C respectivament.

Mesures proposades per mitigar el problema

Per fer front a aquesta problemàtica, l'informe proposa diverses actuacions d'adaptació climàtica específiques per al Polígon del Segre. Entre les mesures més destacades figura l'increment de la massa vegetal urbana, que podria proporcionar ombra natural i contribuir a la regulació tèrmica mitjançant l'evapotranspiració. També es recomana la substitució progressiva de materials de paviment i cobertes per alternatives amb major albedo, que reflecteixin la radiació solar en lloc d'absorbir-la. Finalment, la implementació de sistemes de refrigeració passiva podria complementar aquestes mesures estructurals, reduint la dependència energètica i millorant les condicions laborals a la zona.