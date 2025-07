Els colors de la zona blava a Lleida, del verd al roig i el taronja: què significa cada color?

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Lleida va estrenar ahir 651 noves places d'aparcament regulat a Joc de la Bola i el Centre Històric, que s'afegeixen a les ja existents que formen part d'un model que combina zones blaves, vermelles, verdes i taronges. Segons la normativa vigent, existeixen tres tipus principals d'aparcament regulat en superfície a Lleida, cadascun identificat amb un color específic per facilitar-ne l'ús i la identificació. La zona d'Alta Rotació (vermella) està pensada per a espais amb màxima afluència de vehicles, amb temps d'estacionament més curts i tarifes més elevades. La zona de Baixa Rotació (verda) s'ubica en àrees amb menor afluència, permet estacionaments més llargs i ofereix tarifes més econòmiques. La zona de Rotació Normal correspon a la tradicional zona blava, mentre que també existeix una zona de Llarga Estada (taronja) amb condicions específiques.

Horaris i períodes segons l'estacionalitat

El funcionament de totes les zones d'aparcament regulat a Lleida varia segons l'època de l'any, dividint-se en tres períodes ben diferenciats. Durant el període d'hivern (de l'1 d'octubre al 31 de maig), l'horari general per a les zones blava, vermella i verda és de dilluns a dissabte de 9.00 a 14.00 i de 17.00 a 20.00 hores, sent gratuït els diumenges i festius. En canvi, la zona verda del Rectorat funciona de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 i de 16.00 a 20.00, mentre que la zona taronja de Magisteri té un horari especial els divendres, dissabtes i vigílies de festius, quan arriba fins a la mitjanit.

Durant el període d'estiu (juny, juliol i setembre), es mantenen els horaris de dilluns a divendres, però els dissabtes només s'aplica el pagament de 9.00 a 14.00 hores a la majoria de zones, excepte a la zona verda del Rectorat, on els dissabtes són gratuïts. Finalment, a l'agost, totes les zones regulades funcionen només en horari de matí, de 9.00 a 14.00 hores, excepte al Rectorat, on l'horari és de 9.00 a 13.00 hores.

Tarifes vinculades a la sostenibilitat ambiental

Una de les novetats més destacades del sistema d'aparcament lleidatà és la implementació d'un model de tarifes progressives segons l'etiqueta ambiental dels vehicles. Aquesta mesura, que s'aplicarà especialment a les zones frontereres de la Zona de Baixes Emissions (ZBE), pretén incentivar l'ús de vehicles menys contaminants mitjançant preus diferenciats.

Els vehicles sense etiqueta ambiental hauran d'abonar 0,70 euros l'hora; els que disposin de l'etiqueta B, 0,65 €/hora; els classificats com a ECO, 0,55 €/hora; i els vehicles amb etiqueta ZERO gaudiran de la tarifa més econòmica, fixada en 0,50 €/hora. Aquesta estratègia forma part de les polítiques de sostenibilitat i reducció d'emissions que la ciutat està desplegant progressivament.

Avantatges per als residents de Lleida

El consistori ha establert diverses opcions beneficioses per als residents locals. Els veïns que visquin en carrers amb zones verdes podran accedir a una tarifa reduïda de només 0,60 euros diaris per aparcar. Per beneficiar-se d'aquesta bonificació, hauran de tramitar l'alta a l'oficina d'atenció de l'Empresa Municipal d'Agenda Urbana, ubicada al número 2 de la plaça Blas Infante, o sol·licitar-ho directament a través del portal web de tràmits municipals.

D'altra banda, els ciutadans que no resideixen en carrers amb zones verdes però paguen l'impost de circulació a Lleida també comptaran amb avantatges significatius. Podran adquirir un abonament mensual de 45 euros que els permetrà estacionar sense límit en aquestes places i, a més, inclourà deu viatges gratuïts als autobusos urbans. Aquest abonament estarà disponible tant a través de l'aplicació Blinkay com als parquímetres distribuïts per la ciutat.

Nou control per a zones de càrrega i descàrrega

Coincidint amb l'entrada en funcionament de les noves places d'estacionament regulat, el 16 de juny també s'activa un nou sistema de control per a les zones de càrrega i descàrrega. Aquesta iniciativa afectarà les 470 places i 168 espais distribuïts pel Centre Històric, la zona de Ferran-Estació i part de l'àrea de Príncep de Viana-Clot, millorant així la gestió d'aquests espais essencials per al comerç i la distribució de mercaderies a la ciutat.