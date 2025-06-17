BARRIS
Lleida estrena 651 places de zona blava amb crítiques veïnals i pocs usuaris
Els veïns de Joc de la Bola i del Centre Històric de Lleida tenen més dificultats per aparcar gratis a prop de casa seua des d’ahir, quan van entrar en vigor les 651 noves places de zona blava i verda en aquests barris. La Paeria afirma que intenta facilitar la rotació de vehicles, mentre els veïns critiquen la falta d’informació.
Aparcar gratis a Lleida ciutat és més difícil des d’ahir, quan es van activar 651 noves places regulades en més de vint carrers del Barri Antic –que en sumen 290 més de zona blava– així com de Joc de la Bola i els entorns de l’hospital Santa Maria, els veïns del qual han vist com 361 places fins ara gratuïtes passen a ser de zona verda (baixa rotació, més econòmica).
La mesura ha rebut crítiques de les associacions de veïns, malgrat que alguns consideren que és eficaç per trobar aparcament de forma més fàcil i per evitar les dobles files recurrents a Joc de la Bola. “Ara es pot aparcar, però abans era impossible”, va assegurar ahir Tomàs, un veí del barri. En efecte, ahir hi havia força places lliures als carrers acabats de regular. Així mateix, els comerciants de la zona veuen el canvi amb bons ulls davant d’una pèrdua de clients que atribueixen a les dificultats per estacionar. De fet, una vintena ja van sol·licitar l’any passat que els seus carrers siguin de zona blava.
L’ajuntament ha decidit posar més places de pàrquing de pagament “per facilitar l’aparcament i accés als serveis, veïns i perquè aquelles persones que vinguin de fora de la ciutat puguin anar als comerços”, va explicar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa. Va afegir que “la ciutat s’ha de gestionar pensant en termes mediambientals”, així com que “els carrers no es poden convertir en espais d’aparcament de forma permanent”.
També va assenyalar que “alguns veïns han manifestat que els aparcaments dels carrers estan buits fora de l’horari de pagament, no hi ha una tensió de vehicles que necessiten aparcar”. En tot cas, va recordar que “farem més pàrquings dissuasius als afores i facilitarem l’accés al centre de la ciutat amb transport públic”.
El president de la junta veïnal de Joc de la Bola, Antoni Vila, va lamentar que l’ajuntament “no ha vingut a explicar-nos els canvis, que no s’han consensuat”. De fet, va afirmar que la “falta d’informació i de diàleg” els va forçar a elaborar una guia de quatre pàgines per explicar als associats com tramitar les seues targetes de resident per aconseguir descomptes o els abonaments mensuals disponibles per a les zones verdes. “Vam demanar una reunió amb la regidora Begoña Iglesias després de publicar el comunicat en el qual desmentíem les paraules de l’alcalde, fa més de dos setmanes, però encara no hem rebut resposta”, va assegurar.
Per la seua part, el president de la Federació d’Associacions de Veïns (FAVLL), Toni Baró, va indicar que des de la junta “encara no tenim una posició concreta” sobre això, però “les associacions no estan gaire contentes, per la qual cosa nosaltres tampoc”, va afirmar.
Així mateix, va instar la Paeria a concretar com més aviat millor el pla amb què previsiblement regularà els aparcaments dissuasius del Camp d’Esports i Barris Nord. No obstant, va dir que “entenem que hi ha d’haver un canvi de xip per reduir l’ús del cotxe privat”.
Els senyals que indiquen les noves zones blaves i verdes fa més dos setmanes que estan pintats perquè l’“estrena” estava prevista per a l’1 de juny, però la Paeria la va retardar fins ahir per raons de “subministrament tècnic”.
«No ens sembla bé»
“És cert que fins ara resultava gairebé impossible aparcar al barri perquè hi havia cotxes que s’hi quedaven tot el dia o més d’un dia, i de vegades hi ha vehicles en doble fila als dos carrils dels carrers, bloquejant el pas. Tanmateix, no ens sembla bé que ens treguin la possibilitat d’aparcar gratuïtament a prop de casa. Els veïns podem sol·licitar diferents reduccions de preu, com targetes de resident i abonaments, però ens semblen insuficients. No podem deixar el cotxe ni un minut sense pagar, ni per pujar un moment a casa, perquè no tarden gens ni mica a posar la multa.”
«Aquestes dos setmanes han baixat molt les dobles files»
“Quan l’ajuntament va fer una enquesta, ja fa anys, ja vaig dir que la millor solució era facilitar la rotació de vehicles mitjançant el pàrquing regulat. Durant aquestes dos últimes setmanes, que ja estaven les línies pintades, hi ha hagut moltes menys dobles files. Els clients i els proveïdors abans tenien molts problemes per aparcar.”