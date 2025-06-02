45 euros al mes i 10 viatges en bus gratis: així és l'abonament per aparcar a les zones verdes de Lleida
Els residents que no visquin en carrers amb places verdes però paguin l'impost de circulació a la ciutat tindran accés a aquest abonament amb deu viatges gratuïts en bus
L'Ajuntament de Lleida ha anunciat que els veïns que no resideixin en carrers amb zones verdes però que paguin l'impost de circulació a la ciutat podran adquirir un abonament mensual de 45 euros per estacionar sense límit en aquestes places. Aquest nou servei, que també inclou deu viatges gratuïts als autobusos urbans, estarà disponible a través de l'aplicació Blinkay i als parquímetres de la ciutat.
Paral·lelament, la Paeria ha decidit retardar fins al 16 de juny l'entrada en funcionament de les 651 noves places d'aparcament regulat que ja estan pintades a diversos punts de la ciutat. Segons ha explicat la tinenta d'alcalde de Mobilitat, Cristina Morón, aquest ajornament es deu a "motius de subministrament tècnic", tot i que inicialment estaven previstes per començar a funcionar l'1 de juny.
Aquest retard afecta 290 places del Centre Històric que passaran a ser zones blaves, 361 places de Joc de la Bola i Camp d'Esports que es convertiran en zona verda (baixa rotació), i un centenar més situades a l'entorn de Prat de la Riba, Príncep de Viana i Sans i Ribes, de les quals 68 seran places verdes i 40 zones roges (alta rotació).
Tarifes segons l'etiqueta ambiental
L'ajuntament ha recordat que a les zones frontera de la Zona de Baixes Emissions (ZBE), que entrarà en vigor a partir de l'1 de juliol i afectarà tot el Centre Històric, les places d'aparcament regulat seran de baixa rotació i la tarifa variarà segons l'etiqueta ambiental del vehicle. Els vehicles sense etiqueta pagaran 0,70 euros l'hora; els de la B, 0,65 euros; els ECO, 0,55 euros; i els de ZERO, 0,50 euros per hora.
A més, els residents de carrers amb zones verdes tindran dret a una bonificació que els permetrà aparcar per només 0,60 euros al dia. Per gaudir d'aquest avantatge, hauran de donar-se d'alta a l'oficina d'atenció de l'Empresa Municipal d'Agenda Urbana o sol·licitar-ho al web de tràmits de la Paeria.
Nou sistema per a càrrega i descàrrega
D'altra banda, el mateix 16 de juny entrarà en vigor el nou sistema de control de les zones de càrrega i descàrrega per a les 470 places i 168 espais ubicats al Centre Històric, Ferran-Estació i en part de Príncep de Viana-Clot, una mesura que complementa la reorganització de l'aparcament a la ciutat en el marc de la implementació de la Zona de Baixes Emissions.