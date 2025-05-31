ECONOMIA
Les 651 noves places d'estacionament regulat a Lleida pateixen un retard fins a mitjans de juny
L'entrada en vigor de les zones blaves i verdes, inicialment programada per l'1 de juny, s'ajorna al dia 16 per "motius de subministrament tècnic" generant confusió ciutadana
L'estacionament regulat a diversos barris de Lleida viurà un ajornament inesperat. Les 651 noves places que ja llueixen la pintura blava, verda i vermella al terra no entraran en funcionament fins al 16 de juny, quinze dies més tard del que estava previst inicialment. Segons ha comunicat l'administració local, la causa d'aquest retard respon a "motius de subministrament tècnic", sense especificar quins són exactament aquests problemes logístics.
Aquest canvi en la planificació ha sorprès molts ciutadans que, en veure les marques ja pintades als carrers, han assumit erròniament que ja havien de pagar per estacionar en aquestes zones. La confusió s'ha fet evident entre els residents i visitants que s'han trobat amb un nou mapa d'aparcament que encara no està operatiu.
La tinenta d'alcalde de Mobilitat, Cristina Morón, ha aprofitat aquest contratemps per donar-li un gir positiu, afirmant que "aquest període ens servirà per continuar informant la ciutadania d'aquesta nova adaptació de la mobilitat del vehicle privat en el marc de la Zona de Baixes Emissions".
Distribució estratègica de les noves places regulades
El pla d'ampliació de l'estacionament regulat a Lleida contempla una distribució específica segons les zones de la ciutat. Al Centre Històric s'implementaran 290 places que funcionaran com a zona blava. Als barris de Joc de la Bola i Camp d'Esports s'habilitaran 361 places que es convertiran en zona verda (baixa rotació).
Addicionalment, a l'entorn de Prat de la Riba, Príncep de Viana i Sans i Ribes, s'afegiran un centenar més d'espais, dels quals 68 seran places verdes i 40 zones roges (alta rotació). Aquesta distribució respon a un estudi detallat dels patrons de mobilitat i les necessitats específiques de cada àrea urbana.
Un sistema tarifari vinculat a la sostenibilitat ambiental
Una de les novetats més significatives d'aquest nou sistema d'aparcament és la implementació d'un model de tarifes progressives segons l'etiqueta ambiental dels vehicles. Aquesta mesura, que s'aplicarà especialment a les zones frontereres de la Zona de Baixes Emissions (ZBE), busca incentivar l'ús de vehicles menys contaminants a través d'un sistema de preus diferenciats.
Els vehicles sense etiqueta ambiental hauran de pagar 0,70 euros l'hora; els que disposin de l'etiqueta B, 0,65 €/hora; els classificats com a ECO, 0,55 €/hora; mentre que els vehicles amb etiqueta ZERO gaudiran de la tarifa més econòmica, establerta en 0,50 €/hora. Aquesta estratègia s'alinea amb les polítiques de sostenibilitat i reducció d'emissions que la ciutat està implementant progressivament.
Avantatges especials per als residents locals
El consistori ha previst diverses opcions beneficioses per als residents de Lleida. Els veïns que visquin en carrers amb zones verdes podran accedir a una tarifa reduïda de només 0,60 euros diaris per aparcar. Per accedir a aquesta bonificació, hauran de tramitar l'alta a l'oficina d'atenció de l'Empresa Municipal d'Agenda Urbana, situada al número 2 de la plaça Blas Infante, o bé sol·licitar-ho directament a través del portal web de tràmits municipals.
D'altra banda, els ciutadans que no resideixen en carrers amb zones verdes però paguen l'impost de circulació a Lleida també comptaran amb opcions avantatjoses. Podran adquirir un abonament mensual de 45 euros que els permetrà estacionar sense límit en aquestes places i, a més, inclourà deu viatges gratuïts als autobusos urbans. Aquest abonament estarà disponible tant a través de l'aplicació Blinkay com als parquímetres distribuïts per la ciutat.
Nou sistema de control per a càrrega i descàrrega
Coincidint amb l'entrada en funcionament de les noves places d'estacionament regulat, el 16 de juny també s'activarà un nou sistema de control per a les zones de càrrega i descàrrega. Aquest sistema afectarà les 470 places i 168 espais distribuïts pel Centre Històric, la zona de Ferran-Estació i part de l'àrea de Príncep de Viana-Clot.