L’Arnau de Vilanova de Lleida estrena el nou edifici de consultes externes amb 108 consultes i tres hospitals de dia

El nou edifici de consultes externes de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova ha entrat en funcionament aquesta setmana. En concret ho ha fet la planta baixa, amb la unitat de trauma, raquis i pediatria. Entre els mesos de setembre i octubre està previst que vagin obrint les altres plantes fins a poder oferir les 108 consultes de l’edifici i els tres hospitals de dia. El gerent de la Regió Sanitària de Lleida-Pirineus i de l’ICS, Alfons Segarra, ha explicat que amb el nou edifici incrementa un 30% la superfície d’un complex hospitalari antic, que es va construir als anys 50 del segle passat, i que cal anar renovant progressivament durant els propers 10 anys per acabar sent un “hospital adaptat totalment al que necessita la regió”.

El nou edifici de consultes externes s’ha estat construint durant el darrer any i mig aproximadament. Així ho ha explicat el director territorial d’Infraestructures i Serveis Generals, Lluís de la Torre, que també ha comentat que la primera fase va consistir a fer tot un seguit de rehabilitacions dels espais existents per poder habilitar l’espai on s’ha construït l’edifici. En aquest sentit, ha assenyalat que està configurat en “quatre clústers”, A, B, C i D, que s’han executat de forma progressiva en dues fases. Cadascun allotja bàsicament tres espais, que són la sala d’espera, tota la unitat de consultes i un passadís tècnic per als professionals. En total hi ha 108 consultes i tres hospitals de dia. Actualment, hi ha en funcionament entre 14 i 15 serveis en esperar d’anar fent trasllats de forma progressiva a partir de la tardor.

Alfons Segarra ha remarcat que la posada en marxa de l’edifici és una “gran notícia” però “no és suficient” per donar resposta a la modernització de l’Arnau de Vilanova, un hospital que es va construir als anys 50 i pel qual passen cada any uns 2 milions de persones, o el que vindria a ser el mateix, 6.000 al dia. Segarra ha recordat que hi ha un Pla director a 10 anys vista que té com a objectiu situar la persona “al mig” del complex hospitalari. Aquest Pla aprovat pel Departament de Salut es va decidir després de descartar la construcció d’un nou hospital i amb previsió de fer créixer l’actual de forma “modular” i amb “espais alternatius”. Segons Segarra, implica una inversió final que s’acosta als 250 milions d’euros amb una previsió de despesa anual de 20 MEUR.

Pel que fa als espais que han quedat alliberats a la resta de l’equipament, Segarra ha apuntat que en la mesura del que sigui possible, quan hi hagi finançament tornar-los a ocupar amb nous equipaments. Hi ha una primera intervenció a abordar que és l’augment de l’espai d’Urgències, i també urgències de salut mental. L’Arnau necessita més plantes per a l’ingrés de pacients i també més quiròfans.

Queixes de pacients per l’onada de calor

Finalment, amb relació a les queixes d’alguns pacients i familiars per les elevades temperatures registrades a les habitacions de la tercera i quarta planta durant els dies de l’onada de calor, Segarra ha matisat que en cap cas s’ha arribat als 38 graus, però sí que ha reconegut que com que l’edifici és vell i els aïllaments són antics, tot i la climatització, a vegades “no podem donar la capacitat que podrien donar”. Segarra ha assegurat que algunes fotografies que s’han vist de ventiladors a les habitacions “no s’ajusten a la realitat” i ha remarcat que el Pla director ja preveu millores en el sistema de climatització.