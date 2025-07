Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El portaveu del Partit Popular en la Paeria i líder de l’oposició, Xavi Palau, ha posat el focus en la situació dels Camps Elisis de Lleida. Durant una visita realitzada ahir a la zona juntament amb membres de l’associació Arrels de Cappont, Palau va denunciar el "greu deteriorament" de l’entorn i va revelar que aproximadament una trentena de persones es veuen obligades a pernoctar al ras en aquest espai públic.

El representant popular va qualificar la situació d'"insostenible" i va manifestar la seua preocupació no només per les evidents deficiències en matèria d’higiene i salubritat pública, sinó també per la vulneració de drets fonamentals de les persones afectades. "No és només un problema d’higiene pública, sinó també de dignitat humana", va lamentar Palau durant la seua intervenció, posant en relleu la dimensió humanitària de la problemàtica.

La denúncia del PP va més enllà dels Camps Elisis i assenyala altres punts problemàtics de la ciutat. Palau va destacar que en zones com la plaça Montcada la situació presenta un deteriorament especialment significatiu, amb presència d’"excrements al voltant dels edificis", segons les seues declaracions.