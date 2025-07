El CAP d’Urgències de Prat de la Riba recupera l’accés principal

Nova sala d’espera reservada per a Pediatria al CAP d’Urgències. - ICS LLEIDA

El CAP d’Urgències (CUAP) de Prat de la Riba va reobrir dijous passat l’accés principal a l’encreuament amb el carrer Salmeron després de tancar-lo a finals del desembre passat a causa de les obres d’ampliació i redistribució del centre. Malgrat que els treballs encara no han acabat, a l’espera d’actuacions com la reforma de la façana, ja s’han estrenat les noves àrees d’admissió i sales d’espera, que es preveu que disposin de pantalles amb sistema de crida anònima.

L’entrada principal dona accés al servei d’Urgències generals de la planta baixa, mentre que l’accés lateral –al número 56 de Prat de la Riba– es manté per a l’activitat programada: durant la setmana hi ha els serveis d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) i la unitat de Ferides Complexes i Radiologia, mentre que en caps de setmana i festius hi ha les consultes programades i l’espai destinat a Pediatria. Aquest últim compta amb una sala d’espera d’ús exclusiu.

“Celebrem aquests canvis, eren molt necessaris perquè feia temps que treballàvem en un espai molt limitat”, va valorar la directora del CUAP, Sílvia Solis. “Ara tenim més espai i sales d’espera, la qual cosa permet evitar els pics d’aglomeració que hi havia durant les hores punta”, va afegir l’adjunta a la direcció del centre, Natàlia Llorens.

Acreditació de qualitat per a les Urgències de l’Arnau

El servei d’Urgències de l’hospital Arnau de Vilanova s’ha convertit en el primer dels hospitals de l’Institut Català de la Salut (ICS) a aconseguir l’acreditació de la Societat Espanyola de Medicina d’Urgències i Emergències (Semes) per complir uns estàndards de qualitat assistencial. Concretament, revisa els plans i codis d’actuació, el pla funcional i la gestió documental. L’acreditació també avalua els recursos humans, instal·lacions, organització i la qualitat clínica, així com la docència i investigació.

En les conclusions, l’informe assegura que les Urgències de l’Arnau compleixen tots els criteris de la Semes, reconeix la implicació dels professionals en la millora contínua i l’ús d’eines innovadores, com l’app Infofamilia i l’assistent virtual amb IA disponible al web del centre per avaluar símptomes i recomanar a quin servei d’Urgències acudir. “És un reconeixement a la feina ben feta”, va valorar el director clínic territorial d’Urgències, Oriol Yuguero.