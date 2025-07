Dos importants artèries de Lleida, amb talls per obres des d’avui

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La Paeria començarà avui les obres per renovar les voreres parells i la xarxa d’aigua de les avingudes Balmes i Rovira Roure, una actuació que durarà cinc mesos i que obligarà a tallar els dos carrils de circulació de la primera via en direcció a Ricard Viñes durant almenys tot el mes de juliol i agost.

Segons va informar ahir el consistori, a partir d’avui s’ocuparà un dels carrils entre la plaça Cervantes i Ricard Viñes per obrir les rases que permetin localitzar la xarxa de canonades. Una vegada s’hagin detectat s’ocuparà el segon carril per treballar en la renovació de la xarxa d’aigua potable. Els altres dos carrils de Balmes s’habilitaran per al pas de vehicles en els dos sentits de la marxa. Així mateix, es mantindrà el pas de vianants, en una primera fase per la vorera i, en una segona, pel pas que s’habilitarà sobre la calçada. També s’instal·laran passarel·les per accedir als comerços i habitatges.

Pel que fa a Rovira Roure, els treballs afectaran els aparcaments del costat parell cap a passeig de Ronda i en principi no afectarà cap carril de circulació. També s’habilitarà un pas per a vianants per la calçada i es col·locaran passarel·les per accedir als edificis. Paral·lelament, també es traslladaran dos parades dels autobusos urbans. La de Ricard Viñes-Balmes es resituarà a l’encreuament de Prat de la Riba amb Sans i Ribes per a les línies L4, L7 i L8 i a Rovira Roure 1 per a la L6. D’altra banda, la parada d’Hisenda, a la plaça Cervantes, passarà a estar a l’encreuament de rambla d’Aragó amb carrer del Bisbe.

Aquests treballs serviran per renovar 496 metres lineals de canonades de la xarxa d’aigua que són de fibrociment (274 a Balmes i 222 a Rovira Roure) i les escomeses domiciliàries d’aigua, que poden tenir plom. Se substituiran per altres de polietilè per oferir un millor servei, suprimir riscos per a la salut i millorar el rendiment de la xarxa. També es renovarà la pavimentació de les voreres i calçades afectades. En total, els treballs costaran 1,2 milions d’euros que aporta un fons de la Diputació.