El Gremi de Llibreters denuncia la mala utilització del Val Escolar: "Se n'hauria de suspendre l'ús en plataformes digitals"

El Gremi de Llibreters ha denunciat "el mal funcionament i la vulneració de les normes" del Val Escolar i alerta que s’està "desvirtuant" el seu sentit, concebut per ajudar les famílies i reforçar el comerç de proximitat. Les llibreries agremiades han detectat una forta reducció del bescanvi de vals a causa de la venda en línia i de l’ús directe del Val Escolar per part d’escoles amb grans distribuïdores. El gremi demana a les conselleries d'Educació i Formació Professional i a la d'Economia actuar amb celeritat i contundència per a corregir la condició d’establiment adherit als operadors que no són comerços, suspendre l’ús del val a través de plataformes digitals i retornar els imports públics rebuts indegudament.

El Gremi ha explicat que el Val Escolar és un programa impulsat pel Govern per tal de "garantir l’equitat educativa i fomentar el comerç local". Amb aquest objectiu, ha afegit, "els vals només es poden bescanviar en establiments físics amb venda presencial situats a Catalunya". No obstant, les llibreries han detectat una forta reducció del bescanvi de vals per "la intromissió de grans operadors i la venda des de plataformes de comerç electrònic, juntament amb l'increment de vals lliurats a les escoles que són usats per comprar a grans distribuïdores".

Segons el president del Gremi de Llibreters de Catalunya, Eric del Arco, "permetre aquestes pràctiques buida de sentit la iniciativa i beneficia agents que no formen part del teixit comercial al qual està dirigida".

El Gremi ha constatat que grans operadors ofereixen a través del seu web la possibilitat d’adquirir llibres a distància i rebre’ls a domicili, permetent utilitzar el Val Escolar per a comandes completament digitals. A més, es detecta un increment de casos en què les escoles canalitzen directament el bescanvi dels vals cap a grans distribuïdores i editorials, deixant al marge el comerç local. Per al Gremi, aquestes pràctiques no només vulneren la normativa, sinó que constitueixen "una competència deslleial que posa en risc la viabilitat de centenars de llibreries que han fet l’esforç d’adherir-se a la campanya i complir estrictament tots els requisits legals".

Des de la primera edició del val escolar, el Gremi ha recalcat que ha mantingut una interlocució amb la Generalitat per a compartir diagnosis, detectar problemes i plantejar estratègies i solucions, però se sent decebut davant d'aquests incompliments.

Per tot, el Gremi ha presentat una denúncia a les conselleries d'Educació i Formació Professional i a la d'Economia i Finances de la Generalitat, a les quals demana d'actuar amb celeritat i contundència per a corregir immediatament la condició d’establiment adherit als operadors que no són comerços, suspendre l’ús del val a través de plataformes digitals i retornar els imports públics rebuts indegudament.