L’Arnau de Vilanova de Lleida, primer hospital de l’ICS acreditat per l’excel·lència de les seues Urgències

El servei d'Urgències de l’hospital Arnau de Vilanova s’ha convertit en el primer dels hospitals de l’Institut Català de la Salut (ICS) en aconseguir l’acreditació de la Societat Espanyola de Medicina d’Urgències i Emergències (Semes) per complir uns estàndards de qualitat assistencial.

Concretament, revisa els plans i codis d’actuació, el pla funcional i la gestió documental. L’acreditació també avalua els recursos humans, instal·lacions, organització i la qualitat clínica, així com la docència i investigació. En les seues conclusions, l’informe assegura que les Urgències de l’Arnau compleixen tots els criteris de la Semes, reconeix la implicació dels professionals en la millora contínua i l’ús d’eines innovadores, com l’app Infofamilia i l’assistent virtual amb IA disponible al web del centre per avaluar símptomes i recomanar a quin servei d’Urgencias acudir. “És un reconeixement al treball ben fet”, va valorar el director clínic territorial d’Urgències, Oriol Yuguero.