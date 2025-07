Li demanen 12 anys de presó per forçar sexualment una noia de 16

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

La Fiscalia va sol·licitar ahir una condemna de dotze anys de presó i deu de llibertat vigilada per a un jove acusat de forçar sexualment una amiga l’octubre del 2022 en un judici que es va celebrar a l’Audiència de Lleida. La denunciant, que aleshores tenia 16 anys i residia en un CRAE (Centre Residencial d’Acció Educativa), va ratificar la denúncia que va fer en el seu moment davant els Mossos d’Esquadra i va afirmar que l’acusat li va fer tocaments i va arribar a introduir-li els dits a la vagina en contra de la seua voluntat, que li va dir que parés, que el va empènyer i que aquest li va trencar el mòbil. En canvi, el processat va afirmar que la relació va ser consentida i que els danys al mòbil es van produir perquè li va caure a ella a terra. La defensa va sol·licitar l’absolució mentre que l’acusació particular va fer la mateixa petició que el Ministeri Públic.

La suposada agressió es va produir la tarda de l’1 d’octubre del 2022 després que l’acusat recollís amb el cotxe la denunciant i, després d’anar a una barberia, van anar a un polígon. El jove va explicar que “havia de posar gasolina perquè anava en reserva. Després vam aparcar en una zona propera i ella va començar a besar-me i a tocar-me i va fer que la toqués però sempre amb el seu consentiment i sense cap tipus de violència”. En canvi, la noia, que va declarar protegida per una mampara, va relatar que “em va agafar, em va fer xuclets i alguna mossegada als pits, em va abaixar els pantalons i em va ficar els dits. Em feia mal, jo l’empenyia cap enrere i li vaig dir que parés. Em vaig quedar en xoc”. Posteriorment, va relatar que li va agafar el mòbil i l’hi va trencar. Aleshores, va afirmar que li va demanar que la portés al CRAE. Una vegada allà, va explicar a una companya que el seu amic l’havia forçat, per la qual cosa van alertar els educadors, que van afirmar que la jove estava molt nerviosa, els va mostrar les marques als pits i van activar els protocols. Per la seua part, un psicòleg del departament de Justícia va dir que el relat de la denunciant era “creïble”, “compatible amb una situació viscuda” i que no havien detectat “fabulació o intencions secundàries” com el de fer mal a l’acusat. També van afirmar que té un perfil vulnerable.

La Fiscalia l’acusa d’un delicte d’agressió sexual i, a més de la pena de presó, sol·licita que indemnitzi la víctima amb 15.000 euros.