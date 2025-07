Demanen controlar més les obres per fer una línia elèctrica

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Veïns de la partida de Quatre Pilans van denunciar ahir que les obres per construir una línia elèctrica han afectat una séquia que ha inundat una rasa molt pròxima a una carretera i temen que les filtracions puguin afectar la integritat de la via. Segons va explicar el president de l’associació de veïns d’aquesta partida de l’Horta, David Poca, “fa dies van obrir aquesta rasa malgrat estar avisats que hi havia una séquia però que no en van fer cas, se’ls va inundar i ara intenten bombar l’aigua però continua parcialment negada”. Poca afegeix que “aquest fet ha obligat a tallar l’aigua a agricultors de la zona i temem que hi hagi filtracions i que pugui afectar la calçada perquè és molt a prop de la rasa”. Aquestes obres les està desenvolupant Solaria per habilitar una línia elèctrica procedent d’un parc solar i des de l’associació de veïns van reclamar a la Paeria que hi hagi més control dels treballs. “Només demanem que es posi ordre”, va dir Poca.