Veïns d'un barri de Lleida denuncien pudors per la canonada d’una casa: “amb l’onada de calor és un suplici”

Veïns del carrer de l’Assumpció del Secà de Sant Pere de Lleida denuncien que fa dies que suporten les pudors que produeixen les aigües fecals que surten d’un habitatge, la qual cosa no els permet ni tan sols obrir les finestres durant el dia. Es tracta de l’habitatge situat en el número 21 d’aquesta via, “en la qual resideixen dos famílies i tenen una canonada trencada que, cada vegada que es dutxen o utilitzen el bany, surt aigua al carrer”.

El problema és, a més, que al tenir pendent el carrer, quan les aigües residuals surten del portal s’escampen per la resta de la via i genera importants molèsties a la resta de veïns. “Més que molèsties, diria que fins i tot podria tractar-se d’un problema de salut pública”, van assenyalar residents del carrer.

“Només podem obrir les finestres a primera hora, després a mig matí comencen a sortir les aigües fecals i hem d’estar amb tot tancat per evitar la pudor, per la qual cosa aquesta última setmana amb l’onada de calor ha estat un veritable suplici”, assegura una de les veïnes. Recorda que aquest fet ja va passar fa aproximadament un any. “Llavors la canonada es va embussar i va generar les mateixes molèsties i sembla que o bé no l’han arreglat com calia o han tornat a trencar la canonada, però així no es pot viure, és horrible”, lamenten.

Els veïns afegeixen que han contactat tant amb l’ajuntament com amb l’empresa concessionària de la xarxa d’aigües, Aigües de Lleida, per posar remei a aquesta situació, però de moment ningú fa res”. “No podem seguir així, no podem ventilar els habitatges ni sortir a la nit a prendre la fresca”.

Per la seua part, des de l’ajuntament van assenyalar que l’empresa concessionària del servei “va inspeccionar la canonada i la part de l’escomesa de l’edifici situada a la via pública i està tot correcte”. Per això, ha comunicat el propietari i els veïns que han de resoldre “el problema de la instal·lació interior de l’immoble”.