Lleida impulsa la creació d’Oasis i Racons de Biodiversitat als patis escolars per fomentar la natura i combatre el canvi climàtic

L’Ajuntament de Lleida ha iniciat aquesta setmana les obres per crear els anomenats Oasis de Biodiversitat en els patis de 14 centres educatius de la ciutat. Es tracta de microreserves didàctiques de flora i fauna que transformaran 2.300 m² en espais renaturalitzats amb més de 3.000 plantes i 98 arbres, utilitzant espècies autòctones adaptades al clima local. L’objectiu és millorar la qualitat ecològica dels patis i convertir-los en aules a l’aire lliure on l’alumnat pugui estudiar la natura de forma directa i propera.

Aquesta actuació s’emmarca dins del projecte URBAN-NAT Lleida, finançat amb fons NextGenerationEU, que busca augmentar els espais verds urbans i periurbans per mitigar els efectes del canvi climàtic i promoure la biodiversitat. Cada escola adaptarà el projecte a les seves particularitats, amb la creació de bosquets mediterranis, parterres renaturalitzats, o reforçant l’arbrat existent. També s’hi instal·laran elements per afavorir la fauna, com caixes niu i zones de rocalla, que facilitaran l’assentament de sargantanes, dragons i altres invertebrats.

D’altra banda, vuit centres educatius més, amb menys espai disponible, participaran en la iniciativa Racons de Biodiversitat. Aquest projecte, amb un cost global de 15.774 €, permetrà condicionar petits espais d’1 a 3 m² amb plantes autòctones, compost i materials per delimitar i protegir l’àrea, acompanyats d’assessorament tècnic i pedagògic per treballar-hi amb l’alumnat.

Les obres dels oasis s’allargaran uns dos mesos i finalitzaran amb les plantacions previstes a l’octubre, amb un pressupost de 235.149 €. Totes aquestes actuacions reforcen el compromís de la ciutat amb la renaturalització i la lluita contra el canvi climàtic, tot implicant la comunitat educativa en la construcció d’un entorn més verd i resilient.