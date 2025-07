Substitueixen paviment de fusta en mal estat del Parc de les Vies

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La Paeria està substituint llistons de fusta trencats del paviment del Parc de les Vies, al costat de les fonts d’aigua. L’àrea de Serveis Urbans, en col·laboració amb els plans de formació de l’Institut Municipal d’Ocupació, estan desmuntant-los per reforçar l’estructura metàl·lica inferior. Es canviaran els llistons actuals per d'altres de fusta tècnica, com els que ja es van instal·lar en altres punts del parc. Els treballs es prolongaran fins a l'agost.