Una veïna de Lleida cancel·la 26.000 euros de deute gràcies a la Llei de la Segona Oportunitat

El despatx Repara tu Deuda Abogados ha aconseguit cancel·lar un deute de 26.581 euros a una dona resident a Lleida mitjançant l’aplicació de la Llei de Segona Oportunitat. L’exonerada va aconseguir l’Exoneració del Passiu Insatisfet (EPI) després d’acumular diversos crèdits que no va poder tornar.

Segons expliquen fonts del bufet, la situació d’endeutament de la clienta va tenir el seu origen en les despeses derivades de tres mudances consecutives, que van implicar el desemborsament de fiances i pagaments anticipats per a cada nou habitatge. Addicionalment, la dona va sol·licitar diversos microcrèdits per fer davant reparacions del seu vehicle particular, imprescindible per desplaçar-se al seu lloc de treball, així com per prestar ajut econòmic a la seua mare, que estava de baixa per una lesió d’esquena.

La Llei de Segona Oportunitat compleix una dècada

Aquesta normativa, que va entrar en vigor a Espanya el 2015, ja ha permès que Repara tu Deuda Abogados hagi superat els 340 milions d’euros exonerats a persones de totes les comunitats autònomes. El despatx va començar la seua tasca especialitzada el setembre de 2015, coincidint amb l’aprovació d’aquesta legislació que té el seu origen als Estats Units, on fa més d’un segle que s’aplica.

Requisits per acollir-se a la llei

Per poder beneficiar-se d’aquesta legislació, els sol·licitants han de complir una sèrie de condicions. Entre elles destaca no haver estat condemnat per delictes socioeconòmics en els últims deu anys, trobar-se en situació d’insolvència actual o imminent, i actuar de bona fe durant tot el procediment, mantenint una total transparència amb els administradors concursals i el jutjat corresponent.