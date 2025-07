Detenen l’autor dels incendis i robatoris que van alarmar l’Horta de Lleida

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra han detingut un individu com a supòsit autor dels dos incendis en cases de la partida Camí de Montcada de l’Horta de Lleida, que va assaltar per robar. Els fets van tenir lloc el passat 9 de desembre i van causar una gran alarma entre els veïns, que van crear la plataforma Horta Segura per parar l’onada d’assalts que s’havien registrat les setmanes anteriors.

Els dos incendi van tenir lloc la nit del 9 de desembre a la partida Camí de Montcada amb tot just una hora de diferència entre ells. El primer avís va arribar a les 22:35 hores per un incendi en la planta baixa d’una torre que també va afectar el pis superior. En el segon cas, a les 23:16, es va activar l’alarma d’incendis en una altra casa: el foc va cremar una habitació i un cotxe. No hi va haver ferits perquè els habitatges eren buits. En aquest segon incident, els Mossos van constatar que la porta d’accés havia estat forçada. La policia investiga si ambdós casos estan relacionats i si guarden vincle amb altres robatoris recents a la zona.

Un mes abans s’havien produït robatoris similars a la partida Boixadors, on els lladres també van calar foc en un habitatge. A més, divendres els Mossos van detenir un multireincident amb 30 antecedents després d’agafar-lo in fraganti sortint de robar a la partida Copa d’Or. També la setmana anterior, dos joves van assaltar una casa a Marimunt i van amenaçar amb un ganivet a una anciana de 87 anys per robar-li joies i diners.

El detingut per aquells robatoris amb incendi passarà el matí d’avui a disposició del jutjat de guàrdia. Arran de l’alarma generada per aquests incendis i de la creació de l’esmentada plataforma, els Mossos i la Urbana van augmentar la vigilància amb dispositius conjunts.