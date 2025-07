Oposicions per cobrir 31 places de l’ajuntament de Lleida

L’ajuntament va informar ahir en la comissió de Bon Govern que durà a terme oposicions per cobrir 31 places del personal municipal, de les quals 18 seran d’accés lliure i 13 de promoció interna.

Concretament, les d’accés lliure seran per cobrir 5 places del grup A1 professor especial de conservatori; dos de A1 de veterinari; una de A1 de tècnic d’auditoria; una de A2 de tècnic de gestió cultural, de tècnic d’informàtica, de protecció civil, de bibliotecària i d’enginyer tècnic d’espais verds; dos places de C1 de tècnic auxiliar; una plaça de tècnic especialista de l’Escola d’Art Municipal (EMBA); i dos places d’auxiliar educador en jardineria. D’altra banda, les oposicions de promoció interna seran per cobrir 6 places de tècnic de gestió, 2 de tècnic mitjà de contractació; d’altres tantes de tècnic mitjà d’intervenció; dos més de tècnic de grau mitjà per a personal laboral. Totes aquestes seran aptes per a funcionaris de carrera.

D’altra banda, es convocarà una plaça de tècnic mitjà d’informàtica per a personal laboral de la plantilla de l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO). La intenció és fer aquestes convocatòries l’abans possible. D’altra banda, en la comissió també va aprovar el compte general amb els vots a favor del PSC, ERC, Junts i l’abstenció de la resta de grups de l’oposició