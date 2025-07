1.200 feligresos, capellans de tot Catalunya i el bisbe del Kazakhstan

Publicat per LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creat: Actualitzat:

La Catedral es va omplir ahir de vida, alegria i fe, i de molts lleidatans que volien conèixer el que seria el seu nou bisbe. En total, el temple va registrar l’assistència d’unes 1.200 persones i va destacar la presència del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, que hi va acudir acompanyat de Ramon Espadaler, conseller de Justícia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, figurava a la llista de convidats, però divendres va haver de cancel·lar la cita per motius d’agenda.

Així mateix, estava previst que Lleida rebés dos autocars provinents de Corbera de Llobregat, ja que la parròquia d’aquest municipi barceloní va ser l’última on va exercir Daniel Palau com a rector abans del seu nomenament. També hi van anar membres i feligresos de les parròquies de Vimbodí, Vilanova i la Geltrú i Sant Andreu del Palomar. El nou bisbe no es va oblidar d’esmentar aquestes congregacions en el seu discurs, una per una, entre els crits de joia del públic. Però sens dubte el convidat que s’havia desplaçat fins a la capital lleidatana des de més lluny va ser José Luis Mumbiela Sierra, originari de Montsó i actual bisbe del Kazakhstan.

Entre la resta d’autoritats presents en l’ordenació, hi havia Jose Crespín, subdelegat del Govern central a Lleida; Núria Gil, delegada del Govern de la Generalitat a Lleida; Fèlix Larrosa, alcalde de la ciutat, i altres representants de la corporació municipal i la Diputació.

Un bisbe poliglot

Palau va pronunciar un discurs en cinc idiomes: català, castellà, anglès, italià i guaraní. Aquest últim, en agraïment a les persones de Llatinoamèrica que ha conegut al llarg dels anys. “Com m’hauria agradat aprendre la llengua guaraní”, va afirmar el prelat.

Paral·lelament, es va presentar el seu escut episcopal, que expressa la seua identitat i compromís pastoral.

El del bisbe Daniel s’estructura en dos parts: a la superior, l’escut es divideix en dos meitats que contenen una flama i la bandera de Lleida. A la part inferior, sobre fons blau, es representen les muntanyes de Montserrat, que expressen l’experiència pastoral en altres comunitats. Coronant l’escut, figuren la creu de Crist i el tradicional barret episcopal.

La simbologia que s’amaga darrere de l’abillament del nou prelat

Durant la trobada de divendres amb els mitjans de comunicació, el llavors encara bisbe electe va revelar que l’anell i el pectoral que lluiria durant la seua ordenació és un regal de la parròquia de Corbera de Llobregat, on va exercir com a rector des del 2013 fins al seu nomenament. Per la seua part, la congregació extremenya de les Filles de la Verge dels Dolors el va obsequiar amb el bàcul, dissenyat per un joier de Barcelona i elaborat amb plata. “Recorda un cep de vinya, perquè vaig començar a treballar al tros del meu avi a Vimbodí”, va revelar Palau.