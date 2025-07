Lleida acull l’ordenació d’un bisbe per primera vegada en 57 anys

Publicat per LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creat: Actualitzat:

La Catedral de Lleida va acollir ahir per primera vegada en 57 anys l’ordenació d’un bisbe, que resulta ser dels més joves de l’Estat. Amb només 52 anys, Daniel Palau substitueix Salvador Giménez, que es retira després d’una dècada en el càrrec. Més d’un miler d’assistents, entre fidels i autoritats, van acudir a la cerimònia.

La diòcesi de Lleida té des d’ahir nou bisbe. Amb tan sols 52 anys, Daniel Palau Valero (Barcelona, 1972) s’ha convertit en un dels prelats més joves de tot l’Estat espanyol. La Catedral de Lleida va ser el flamant escenari del ritual d’ordenació, que va donar el tret de sortida al seu ministeri episcopal, que “inicio amb certa tremolor, però també amb molta esperança”, va assegurar Palau. Es tracta de la primera ordenació d’un bisbe que acull la diòcesi des del 1968, quan va ser ordenat Ramon Malla, fa 57 anys. Això es deu al fet que els successius prelats que ha tingut Lleida des d’aleshores van prendre possessió de la nova responsabilitat pastoral sent bisbes d’altres diòcesis. El nomenament de Palau com a successor de l’ara bisbe emèrit Salvador Giménez, després de gairebé una dècada en el càrrec, va ser un de primers que va tramitar el papa Lleó XIV i es va fer públic fa dos mesos.

La celebració va començar de manera puntual, a les 11.00, malgrat que les portes de la Catedral havien obert dos hores abans perquè el públic pogués anar entrant. La capacitat habitual del temple és d’unes 500 persones assegudes als bancs, però l’ocasió d’ahir en mereixia més. Per això, s’hi van afegir unes 800 places més, que també es van omplir ràpidament. El bisbe Daniel va entrar la Catedral acompanyat per una comitiva de 130 clergues, entre bisbes, capellans i diaques de Catalunya i Espanya. Giménez, al costat de l’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas; i el cardenal i arquebisbe metropolità de Barcelona, Joan Josep Omella, va presidir l’ordenació. Les paraules del recentment convertit en bisbe emèrit de Lleida van obrir la cerimònia i van donar la benvinguda al seu successor. “Amb goig esperem que seràs el nostre guia i pastor per continuar pel sender de la corresponsabilitat pastoral”, va afirmar Giménez, dirigint-se a Palau.

Un dels moments més esperats va ser la promesa de l’elegit, quan el nou prelat va ser interrogat sobre la seua fe i les seues disposicions per a l’exercici episcopal, i que va finalitzar amb aquest ajagut a terra, de bocaterrosa, i la resta dels assistents de peu entonant la Lletania dels sants.

Just abans de prendre possessió, Palau va rebre el llibre dels evangelis, l’anell, la mitra i el bàcul. Una vegada l’ordenació es va fer efectiva, el públic va esclatar en una llarga ovació, que el nou bisbe va rebre visiblement emocionat. A partir de llavors, ell mateix va agafar les regnes de la missa.

“La nostra Església de Lleida, amb fortaleses i debilitats, molt pròxima al món rural, conté realitats que reclamen la presència d’homes i dones de fe, encara que sigui senzilla”, van ser algunes de les primeres paraules que el bisbe Palau va adreçar als fidels. La cerimònia va acabar amb la benedicció final del prelat.