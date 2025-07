Els Mossos creuen que el lladre que cremava cases a l’Horta de Lleida no actuava sol

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra creuen que el lladre detingut dijous per incendiar cinc cases de l’Horta de Lleida després de robar-les no actuava sol. Els inspectors de l'ABP Segrià Xavier Ribelles i Jordi Fadurdo han explicat que el perfil d’aquest tipus de lladres és “d’especialistes oportunistes” que s’aprofiten de la vulnerabilitat dels propietaris de les cases que estan aïllades. Els Mossos encara no saben el motiu pel qual el detingut, que va ser enviat a presó dissabte, cremava les cases, però consideren que suposa un “salt qualitatiu” en la manera de delinquir d’aquest lladre, que té antecedents, és veí de Lleida i té 30 anys. El desplegament policial després dels fets s’ha traduït en una davallada de robatoris a l’Horta des de l’abril.

L’home detingut dijous passat per haver calat foc a cinc cases de l’Horta de Lleida entre l’octubre i el desembre de l’any passat no hauria actuat sol, segons creuen els Mossos d’Esquadra, que mantenen la investigació oberta pel cas, tot i que la titular del jutjat d’Instrucció número 3 de Lleida va enviar el jove, de 30 anys, a presó de forma preventiva. Jordi Fadurdo, cap d’investigació de l’ABP Segrià, ha destacat que durant els darrers 9 mesos han hagut d’obrir diverses línies d’investigació per poder detenir aquest home, que de fet, era un vell conegut, ja que tenia antecedents per fets similars.

L’única diferència ha estat que en aquesta ocasió, després de cometre els robatoris, el lladre incendiava les cases. Aquesta circumstància va arribar a generar una autèntica alarma social entre els veïns de l’Horta de Lleida, perquè tal com ha explicat el cap de l’ABP Segrià, Xavier Ribelles, “quan et cremen casa” les víctimes se senten vulnerables i a més a més, majoritàriament eren gent gran.

Els Mossos han estat especialment agraïts amb la jutgessa i la fiscalia per ser “sensibles” a l’alarma social que va generar el cas de manera que han estat favorables a peticions que han suposat la restricció d’algun dret fonamental i que han permès tenir l’oportunitat de dur a terme la detenció. Fadurdo ha remarcat que són tècniques d’investigació que no se solen utilitzar, però en aquest cas necessàries davant les hipòtesis que s’havien anat configurant.

Ara la policia, a banda de mirar de fer més detencions, està intentant descobrir el motiu pel qual el detingut calava foc a les cases. “Estem interactuant amb ell” però encara és massa aviat per saber-ne el motiu. Fadurdo ha afegit que les cases on actuava possiblement eren escollides a l’atzar. En qualsevol cas, es tracta de propietats aïllades, en una zona rural, amb vies d’accés i de sortida ràpida i amb poc moviment de persones. Les cinc entrades es van fer totes al terme municipal de Lleida tot i que una estava molt a prop d’Alpicat.

Reducció de robatoris a l’Horta

Després dels robatoris amb cases incendiades, els Mossos van activar un dispositiu de vigilància i seguretat a l’Horta de Lleida, que va comptar amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana de Lleida. El cos va demanar també suport logístic a Interior i fins a l’abril es va incrementar considerablement la presència policial a la zona. Segons Ribelles això s’ha traduït amb una davallada considerable dels robatoris a l’Horta que s’ha pogut constatar a partir del maig.

Per contra, els lladres s’han desplaçat davant l’augment de la presència policial a l’Horta i ara s’ha detectat un increment de robatoris als pobles de l’entorn de Lleida. Per aquest motiu, els Mossos ja fa dies que fan una campanya de prevenció per demanar alerta i col·laboració ciutadana, ja que molts lladres aprofiten moments de relaxació com poden ser festes majors o activitats populars per entrar a les cases.