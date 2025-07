El Parc Agrobiotech analitza el nou POUM

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El consell d’administració del Parc Agrobiotech de Gardeny va celebrar ahir una sessió extraordinària per conèixer les actuacions que preveu el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), l’aprovació inicial del qual es debatrà en el ple de la Paeria d’aquest divendres. Aquest preveu “connectar el parc a la ciutat i generar nous espais” al parc, i completar el projecte Agroliving un incubador d’empreses d’alta tecnologia. També es va informar de la licitació per adequar com a oficines part de la segona planta de l’edifici H2 per 146.186,67 euros i del canvi de presidència del consell. L’alcalde, Fèlix Larrosa, succeeix el rector de la Universitat de Lleida, Jaume Puy, que passa a ser vicepresident.