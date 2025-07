Adjudiquen l’estudi per decidir si es municipalitza el servei de bus de Lleida

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’ajuntament va adjudicar ahir a l’empresa Desarrollo

Organización y Movilidad SA el contracte per a la redacció del projecte de prestació del servei d’autobusos urbans per 73.309,11 euros, IVA inclòs. Un estudi que haurà d’incloure una anàlisi de la demanda, altre de viabilitat econòmica i eficiència i una estructura de costos del servei d’autobusos urbans que ajudi a decidir si s’opta per licitar una nova concessió o “la fórmula alternativa que s’acordi”, amb referència a una possible municipalització, segons va indicar en el seu moment la tinenta d’alcalde de Mobilitat, Cristina Morón.

Paral·lelament, el document també ha de determinar el dimensionament i les característiques del servei per adaptar-se millor a la demanda actual i el redisseny de les noves línies de busos. La data prevista d’inici del contracte serà l’1 de setembre i, segons consta en el document d’adjudicació, durarà fins a finals de març de l’any vinent. En aquest sentit, cal recordar que l’actual concessió, a càrrec de Moventis, acaba a finals de desembre i Morón ja va advertir que és possible que hagin de prorrogar-la uns mesos fins que l’estudi estigui a punt i es pugui optar o bé per la nova concessió o per la municipalització del servei.

Encarreguen el pla integral per “recuperar” el Centre Històric

L’elaboració del pla integral de regeneració del Centre Històric anirà a càrrec del despatx Jornet Llop Pastor SLP. Així constava ahir en el portal de contractació pública, en el qual es detallava que el contracte ha estat adjudicat per 195.000 euros, IVA inclòs, i disposarà de 20 mesos per promoure estratègies per a la recuperació econòmica del barri amb l’obertura de comerços, revaloritzar i preservar el patrimoni, incorporar sistemes d’eficiència energètica i ambiental i garantir una mobilitat eficient. La zona que afectarà aquest pla és entre Prat de la Riba, Salmerón, Cardenal Remolins, rambla Ferran, Francesc Macià, Blondel, Catalunya, rambla d’Aragó i Balmes. Aquesta és la mateixa firma que està fent el pla director del polígon de Torreblanca.