Quatre intoxicats per un foc en un pis als blocs Joan Carles de Lleida

Un incendi en un pis als blocs Joan Carles, a la Mariola, es va saldar amb quatre persones intoxicades que van ser traslladades a l’Arnau de Vilanova i 18 van haver de ser reallotjades. Els Bombers van rebre l’avís a les 9.18 hores d’un foc a l’habitatge del tercer segona del número 30 dels blocs, ubicat a la plaça Barcelona. Hi van acudir quatre dotacions i van comprovar que els residents al pis afectat, un home, el seu fill i un gos, havien sortit “pel seu propi peu”, segons va indicar l’alcalde, Fèlix Larrosa, que va visitar la zona.

Així mateix, dos adults i dos menors del quart pis es van confinar al domicili com a mesura de seguretat i van haver de ser rescatats per la façana pels Bombers amb una autoescala. Van ser atesos pels serveis sanitaris al mateix lloc dels fets per inhalació de fum, però després van ser traslladats a l’Arnau de Vilanova per a una avaluació, malgrat que en una primera valoració semblava una intoxicació lleu.

Gran expectació

L’incendi va provocar una gran quantitat de fum i molta expectació entre els veïns. Al lloc es van desplaçar Bombers, serveis sanitaris, Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra. També van acudir tècnics municipals que van revisar l’estat dels habitatges, i de serveis socials, que finalment van haver de gestionar el reallotjament de 18 persones.

Els bombers van donar per controlat el foc cap a les deu del matí, una hora després dos dotacions seguien revisant que no quedés cap punt calent a la zona i finalment va ser considerat extingit a les 12.04 hores.