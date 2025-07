Critiquen l’ús “abusiu” de Correus en un aparcament a Lleida: “aparquen de qualsevol manera”

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Treballadors i negocis del carrer Llorenç Agustí Claveria i voltants, al polígon El Segre, critiquen que l’aglomeració de vehicles de Correus, que té un centre a la zona, fa que es copin les places d’aparcament i dificulten la feina de diverses empreses.

“Ja tenen unes places assignades per si mateix, però a determinades hores veus totes les places plenes dels seus camions i furgonetes”, van assegurar des d’una empresa molt pròxima a la nau de Correus, que assegura que aquesta situació ha empitjorat de forma considerable aquestes últimes setmanes.

“És un problema perquè moltes vegades aparquen de qualsevol manera, bloquejant l’entrada i sortida d’algunes botigues i tallers, i altres tasques logístiques al mateix carrer quan tenen la nau”, apunten des d’un altre negoci.

Així mateix, un altre treballador apunta que “si al matí no vens aviat, ja no trobes aparcament disponible, hi hauria d’haver lloc per a tothom i que Correus utilitzi el seu magatzem per guardar la majoria dels vehicles, perquè si no això és un caos”. Aquest diari va intentar ahir contactar amb Correus diverses vegades i per diversos mitjans, però no va obtenir resposta.