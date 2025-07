Queixes dels usuaris d’Avant per vibracions excessives als trens

La Plataforma d’Usuaris Avant Catalunya ha denunciat que els trens que presten aquest servei entre Barcelona i Lleida tenen vibracions excessives que generen molèsties i malestar als passatgers. Una queixa que van transmetre a començaments de mes en una reunió amb la Generalitat, Renfe, Adif i altres plataformes d’usuaris on els van explicar que aquestes vibracions es deuen al fet que diversos combois que fan aquest servei no són Avant. “Alguns dels trens que teníem aquí són a Granada, així ho va admetre un dels representants de Renfe”, va dir un portaveu de la Plataforma. Va afegir que “respecte als que actualment tenim aquí, la majoria de les vegades no arriben als 200 quilòmetres per hora i tenen vibracions”. “En canvi, l’AVE va a 300 quilòmetres per hora i no vibra tant o directament no ho fa, es van emportar els trens bons a Andalusia i aquí tenim els de segona o tercera”, va assenyalar el portaveu de la Plataforma d’Usuaris Avant Catalunya. Val a recordar que aquesta no és la primera vegada que hi ha queixes amb les vibracions dels Avant. De fet, el 2019 els seus usuaris van demostrar amb un sismògraf que els trens que cada dia feien aquest servei entre Lleida i Barcelona vibraven el triple que els combois que tenien fins llavors. Un fet causat pel fet que llavors Renfe es va emportar tots els Avant més nous a la línia de Granada i els substituïa amb altres de més vells. La Plataforma també va demanar a la reunió revisar la seua política d’abonaments, els horaris dels Avant i augmentar les freqüències entre Lleida i Barcelona.