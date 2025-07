La UdL omple el 70% de les places de primer per al curs vinent

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La Universitat de Lleida (UdL) ja ha cobert el 68,7% de les 2.742 places que ofereix a partir del setembre en els primers cursos de tots els seus graus. Concretament, un total de 1.883 persones ja han formalitzat la matrícula, que són el 85,5% dels que van rebre plaça a la UdL i els seus centres adscrits en la primera assignació de places després de la selectivitat. Així ho recull l’informe de matrícula que la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Qualitat, Paquita Santiveri, que va presentar ahir al consell de govern de la UdL. Santiveri va explicar que la cobertura de la matrícula està actualment per sobre del 80% en 21 dels 56 grups de primer curs. “Parlem de grups i no de titulacions perquè alguns graus estan desdoblats, com per exemple el d’Infermeria, que es fa a Lleida, Igualada i Tremp”, va precisar la vicerectora, que va afegir que sis grups ja estan complets i dos més, gairebé.

Val a destacar que l’11 de juliol passat, quan es va publicar la primera assignació de places i les notes de tall per accedir als graus de les universitats públiques catalanes, la UdL va rebre un total de 4.185 sol·licituds de primera opció i 24.459 en total, que suposa un 5,4% i un 11,1% més respectivament que l’any passat. De fet, amb aquesta primera assignació de places un total de 32 titulacions, el 57,1%, tenia aleshores més peticions com a primera preferència que places. Medicina (amb 4.150 sol·licituds), Infermeria a Lleida (1.767) i Igualada (1.402), Psicologia (1.152) i Inefc (1.009) van ser les titulacions amb més demanda.

Per la seua banda, el rector de la UdL, Jaume Puy, va valorar molt positivament aquestes xifres, “que demostren que cada vegada hi ha més joves a Catalunya que volen estudiar a Lleida, especialment els del territori”. La segona assignació de places es publicarà avui i la matriculació tindrà lloc entre demà divendres i el dimarts 29. La tercera serà durant la primera setmana de setembre i després s’aniran publicant cada 7 dies fins a arribar a les deu.

Nova partida d’ajuts per cobrir l’habitatge i els desplaçaments

� A més d’informar de la primera assignació de places, el consell de govern de la UdL va donar ahir llum verda a una partida de 80.000 euros per a ajuts d’habitatge i desplaçament per als estudiants de grau de cara al curs vinent. Aquesta convocatòria amplia la quantia individual a percebre en concepte de suport a l’habitatge de 750 a 1.200 euros. Respecte als ajuts per desplaçaments, a més de cobrir els viatges a Lleida i Igualada a partir del setembre també s’inclourà Tremp. Paral·lelament, el rector de la Universitat de Lleida, Jaume Puy, va destacar les mesures que estan impulsant per millorar la qualitat dels seus estudis, com per exemple el Programa Impuls-Docència, els Acords per a l’impuls de l’estratègia i la millora de la qualitat dels centres de la UdL, entre d’altres.