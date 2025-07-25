TRIBUNALS
Indignació per la decisió d’alliberar l’acusat de cremar cinc cases de l’Horta de Lleida
La Plataforma Horta Segura, indignada després que un jutge desautoritzés la companya que l’havia empresonat. Larrosa, “sorprès” davant del canvi
La Plataforma Horta Segura va expressar ahir la seua indignació davant del canvi de decisió del jutjat d’Instrucció número 3 de Lleida, que va dictar dimecres la posada en llibertat del principal sospitós de robar en cinc cases i incendiar-les a l’Horta de Lleida, com va avançar SEGRE, només 4 dies després que la jutge titular dictés presó provisional comunicada i sense fiança.
“Els que hem patit aquests actes no podem entendre una decisió així. No és només una falta de respecte envers les víctimes, és una burla al sistema, una porta oberta perquè tornin a succeir fets similars”, exposa la plataforma. “Senyor jutge, si vostè té consciència, esperem que li costi dormir”, sentencia.
I és que la rectificació del jutge de reforç, l’encarregat del procediment –ja que la jutge titular va assumir la gestió de la detenció dissabte mentre estava de guàrdia–, va despertar la polèmica entre els veïns afectats i les autoritats.
Per la seua part, l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va lamentar ahir en un comunicat la posada en llibertat del presumpte autor dels fets. Larrosa va expressar la seua sorpresa pel canvi de criteri i, sense voler faltar al respecte a les resolucions judicials, va expressar el seu “disgust personal i institucional per una decisió que no contribueix a la tranquil·litat de la ciutadania.
Volem una ciutat segura”. Amb referència a la desena d’antecedents delictius que té l’acusat, el primer edil va destacar que “la lluita contra la reincidència ha de ser rotunda i constant. Qui la fa, la paga. Cap delicte i menys aquest que ens ocupa ha de quedar impune”, va clamar Larrosa.
Acusació popular
Paral·lelament, la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida (FAVLL), amb l’assessorament del seu servei jurídic, està estudiant personar-se com a acusació popular en la causa. “Estem molt sorpresos amb les recents discrepàncies judicials. No s’entenen”, va apuntar Toni Baró, president de la federació.