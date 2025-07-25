La Paeria de Lleida aprova iniciar el POUM per dissenyar la ciutat del futur amb els vots del PSC, el PP i Junts
No hi ha hagut cap vot en contra i la resta de partits s'han abstingut per responsabilitat i negociar el document | El document, que preveu 27.000 nous habitatges i nova zona industrial, inicia ara el seu procés de tramitació amb el suport de PSC, PP i Junts
El ple de la Paeria de Lleida ha aprovat aquest divendres l'inici de la tramitació del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), un document estratègic que marcarà el desenvolupament de la capital del Segrià durant les properes dues dècades. La votació ha comptat amb els vots favorables del PSC, PP i Junts, mentre que ERC, Vox i Comú s'han abstingut per "responsabilitat", segons han expressat, tot i no compartir la base del document.
Aquest pas significa l'arrencada oficial d'un procés administratiu que inclourà rondes de negociacions amb els grups municipals i un període de participació ciutadana, abans d'arribar a la seva aprovació definitiva prevista durant aquest mandat. La regidora Begonya Iglesias, representant del govern municipal, ha destacat la importància històrica d'aquest moment: "Estem dissenyant la Lleida del futur, la dels propers 20 anys, ja que no podem seguir amb un POUM de l'any 1995".
Un model de ciutat amb 27.000 habitatges nous
El document aprovat inicialment contempla la construcció de 27.000 nous habitatges i la consolidació dels barris existents. A més, proposa la retirada d'equipaments industrials de zones residencials com Cappont, Mangraners i Bordeta, mentre crea nou sòl industrial per garantir el desenvolupament econòmic de la ciutat.
Posicions polítiques davant el nou planejament
Tant PP com Junts han coincidit en destacar el caràcter inicial d'aquesta aprovació, remarcant que només es tracta del tràmit administratiu per començar el procés. Ambdues formacions han demanat que les negociacions s'iniciïn al més aviat possible per poder completar l'aprovació dins l'actual mandat.
Per la seva banda, l'oposició ha mostrat reserves importants. La portaveu d'ERC, Jordina Freixanet, ha qualificat la seva abstenció de "crítica", argumentant que "ens porten un POUM del passat per planificar el futur", ja que consideren que el document es basa en un plantejament de 2011. Freixanet ha afegit que el debat hauria d'anar "més enllà de si volem créixer, per centrar-se en si volem viure millor". En la mateixa línia, Laura Bergés, de Comú, ha manifestat que s'abstenen per responsabilitat tot i no compartir el plantejament urbanístic proposat.