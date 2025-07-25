NOMENCLÀTOR
Lleida ret homenatge a la docent Suzanne Mornet
Lleida va retre ahir homenatge a Suzanne Mornet, impulsora de l’Alliance Française i professora del col·legi Mater Salvatoris durant 35 anys, en un acte en el qual es va donar el seu nom a una glorieta de l’avinguda Victoriano Muñoz. A més de l’alcalde, Fèlix Larrosa, va assistir-hi la cònsol de França a Catalunya, Aragó i les Balears, Azar Aga-Ducrocq, i el fill de Mornet, Manuel de Miguel, i altres integrants de la família. “La meua mare va ser pionera en la conciliació, quan aquesta paraula ni existia, i en altres coses, com ser la primera persona a fer classes de francès a la ràdio”, va explicar. Larrosa va destacar que “posant el seu nom a un espai de la ciutat on va viure bona part de la seua vida, lloem la seua estima per Lleida i reconeixem el seu paper rellevant com a docent, difusora de la cultura francesa i impulsora de les relacions amb França”.