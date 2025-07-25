SERVEIS
La Paeria tramita anul·lar el contracte per a un geriàtric a Copa d’Or
Fa 14 anys que va adjudicar el solar municipal, ubicat al carrer Enginyer Llobet
El ple de la Paeria debatrà avui l’aprovació de la resolució de la concessió d’un terreny municipal a la zona d’expansió de Copa d’Or destinat a la construcció i explotació d’una residència, que va ser adjudicada a la unió temporal d’empreses formada per Arnó i Gestió de Serveis Sociosanitaris fa 14 anys. El solar està ubicat al carrer Enginyer Llobet (pla SUR 5) i va ser licitat el 2010 perquè acollís aquest equipament en règim de concessió durant 50 anys. L’UTE preveia 120 places de residència i 30 de centre de dia. El març del 2011 es va posar la primera, però el projecte va quedar paralitzat després que la Generalitat no garantís el concert de places. El 2020 ja es va iniciar un expedient per rescindir el contracte i apoderar-se de la fiança de 433.451 euros que van dipositar les dos societats que formen la concessionària, que van caducar el 2021, i el setembre del 2024 va començar un altre procés amb la mateixa finalitat.
La tinenta d’alcalde Begoña Iglesias va indicar que els adjudicataris poden presentar un recurs davant l’ajuntament i després, davant el Jutjat Contenciós Administratiu. Un portaveu municipal va dir també que treballen en “altres projectes” en aquesta zona.
Adjudicats el càtering i la terrassa de la Llotja
El Centre de Negocis i Convencions i la Paeria van formalitzar ahir el contracte del servei de càtering a la Llotja i la gestió de la terrassa, que han estat adjudicats a l’empresa lleidatana Cuina en Moviment SL per 3 anys i la possibilitat de 2 més. La proposta de càtering per a congressos i altres esdeveniments inclou productes produïts a Lleida i una oferta enogastronòmica de qualitat. En la licitació s’ha tingut en compte la solvència econòmica i professional de l’empresa, que pertany al grup Tugues, i la seua capacitat logística. El càtering s’oferirà a partir de setembre i la terrassa començarà a funcionar a la primavera, ja que l’adjudicatària ha d’adequar l’espai. Shalom continuarà gestionant la cafeteria-restaurant Davall i en els propers dies es firmarà el contracte amb els nous gestors del bar de la Seu Vella, l’empresa Canalla x Bonobo.