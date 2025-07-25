COMERÇ
Rematada de rebaixes a la Zona Alta de Lleida amb descomptes de fins al 70%
Bones vendes el primer dels dos dies del mercat, que enguany compta amb parades a la plaça Ricard Viñes i també davant botigues i a l’interior
La Zona Alta va iniciar ahir dos jornades de Mercat de les Rebaixes d’estiu amb molta animació al carrer i bones vendes, segons va indicar una portaveu de l’associació de comerciants. Aquesta vegada, l’oferta és doble ja que han optat per una modalitat híbrida. D’una banda, una part dels comerciants van instal·lar parades davant els seus establiments o bé van destinar una part de l’interior i l’aparador a aquesta finalitat, i per una altra, hi va haver el tradicional mercat a la plaça Ricard Viñes, on es van instal·lar també llocs de venda. En total, una trentena de participants que tenen com a objectiu rematar la temporada de rebaixes amb descomptes de fins al 70%. A més de botigues de la Zona Alta, van participar-hi també mitja dotzena procedents d’altres punts de la ciutat, com la Bordeta, o fins i tot de fora, com de Balaguer i Alfarràs.
El president dels comerciants de la Zona Alta, Josep Bellera, va destacar que la temperatura poc elevada d’ahir va contribuir al bon inici del mercat, ja que el fet de fer menys calor va convidar a sortir al carrer. De fet, les terrasses dels locals hotelers també es van omplir, sobretot a la tarda. Bellera va afirmar que aquest any està sent “una mica complicat comercialment i socialment, però al juliol s’ha anat animant”.
El mercat continua avui, però ja només amb els comerciants de la mateixa Zona Alta. El comerç d’aquesta part de la ciutat programa aquesta activitat a finals de juliol perquè pràcticament dona per acabades les rebaixes, ja que molts dels clients se’n van fora a l’agost i aquell mes ja comencen a tenir productes de la temporada següent. En canvi, a l’Eix Comercial prefereixen mantenir el mercat l’última setmana d’agost.