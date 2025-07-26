El Pavelló Barris Nord obrirà per seguir la final de l’Eurocopa Femenina
La Paeria obrirà aquest diumenge el Pavelló Barris Nord perquè la ciutadania pugui gaudir en directe de la final de la 14a Eurocopa Femenina de futbol, que enfrontarà Espanya i Anglaterra a les 18 h a l’estadi Jakob-Park de Basilea (Suïssa). L’equipament s’obrirà a les 17.30 h, amb entrada lliure i gratuïta, i comptarà amb servei de bar i cadires a la pista per garantir la comoditat dels assistents. A diferència d’altres ocasions, el seguiment del partit es farà des de l’interior del pavelló per protegir-se de les altes temperatures, convertint l’espai en un refugi climàtic per a tothom.