El lleidatà Miquel Molins, vicepresident dels veterinaris de tot l’Estat

Miquel Molins Elizalde, president del Col·legi de Veterinaris de Lleida, va ser elegit ahir vicepresident de l’Organització Col·legial Veterinària (OCV) de l’Estat a l’btenir 31 vots, davant els 19 que va sumar l’altra candidata, María Luisa Fernández Miguel, màxima responsable de la corporació veterinària a Tenerife. Molins presideix l’ens col·legial de Lleida des del 2024, però ja havia ocupat aquest mateix càrrec entre 2009 i 2011. És també cap de Dependència de Sanitat i Política Social de la subdelegació del Govern central a Lleida i exerceix com a professor associat del doble grau de Veterinària i Producció Animal de la Universitat de Lleida (UdL).

En els comicis celebrats per renovar la junta executiva de l’OCV, també va ser escollit Gonzalo Moreno del Val com a president durant els propers sis anys a l’haver obtingut la seua candidatura 29 vots. Moreno es va imposar a la d’Álvaro Mateos Amann, del col·legi de Bizkaia, que va obtenir 22 sufragis en els comicis.

