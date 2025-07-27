EMPRESES
Plataforma per impulsar el sector agroalimentari
Empreses i entitats lleidatanes van presentar ahir Lleida Alimenta, una plataforma que té com a finalitat convertir Lleida en un referent internacional en agroalimentació regenerativa, sobirania alimentària i innovació rural. Aquesta aliança estratègica l’han format empreses com Alemany 1879, Castell de Raymat, Cinca Group, EIT Food, NovaCoop Mediterranea, IRTA, La Boscana, Bodegas Raimat, Fundació Ilersis, Europistachios i Vegga. Compten amb el suport de l’assessor en agricultura de la Fundació Gates, Rubén Echeverría, i del Premi Mundial de l’Alimentació 2020, Rattan Lal. “Lleida Alimenta ens permet avançar cap a un model agroalimentari més eficient, resilient i alineat amb els criteris ambientals i socials que avui exigeix el mercat”, va destacar el codirector de NovaCoop Mediterrania, Josep Presseguer.