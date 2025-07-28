La Fiscalia recorre la llibertat del sospitós dels robatoris i incendis a l’Horta de Lleida: "Hi ha un perill greu de reiteració de fets similars i ocultació de proves”
El ministeri públic calcula una petició de fins a 30 anys de presó per l’acusat
La Fiscalia va recórrer dijous davant l’Audiència de Lleida la interlocutòria d’excarceració del principal sospitós de robar en cinc cases de l'Horta de Lleida i incendiar-les al considerar que “existeixen indicis més que suficients contra l’investigat”, van explicar fonts judicials.
També enumera altres arguments com que, per la gravetat de les penes dels robatoris amb incendis a què es pot enfrontar –calculen que la petició pot ser de 30 anys de presó–, hi ha un elevat risc de fuga. Així mateix, hi ha un “perill greu de reiteració de fets similars i ocultació de proves”. Subsidiàriament, en el cas que l’Audiència no accepti la presó provisional, sol·licita que s’acordin compareixences setmanals davant el jutjat i la prohibició de sortida del territori nacional. L’advocat Pau Simarro, que representa dos de les famílies afectades i la Plataforma Horta Segura, també va anunciar que recorreran la decisió judicial.