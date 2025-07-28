HOSTALERIA
Lleida obre expedients cada setmana a terrasses per excés d’ocupació del carrer
Des de gener fins a mitjans de mes, la Paeria n’ha obert vint-i-cinc
La Paeria ha obert aquest any, des de gener fins a mitjans d’aquest mes de juliol, un total de 25 expedients a establiments hotelers per infraccions relacionades amb l’ocupació de la via i els espais públics, fet que correspon a una mitjana al voltant d’un per setmana. Del global, 21 van ser incoats per excés d’ocupació amb vetlladors (la denominació vetllador correspon a una taula i quatre cadires), i unes altres dos per incompliment de l’horari d’obertura de les terrasses. Així mateix, en uns altres dos casos els expedients van ser finalment arxivats després de constatar que no hi havia infracció.
L’import de les sancions per aquest tipus d’infraccions oscil·la entre els 300 euros per no complir l’horari de la terrassa que fixa la normativa fins als 1.500 per falta de llicència per a l’ocupació de la via pública.
Cal tenir en compte que aquestes xifres corresponen només a poc més del primer semestre de l’any, de manera que augmentaran amb tota seguretat ja que les terrasses són molt més utilitzades a l’estiu. Per exemple, el juliol de l’any passat, la Guàrdia Urbana va inspeccionar els aforaments de les terrasses dels bars de l’avinguda Balmes, una de les zones de lleure més freqüentades de la ciutat, i va obrir expedients de sanció a alguns. El secretari general de la Federació d’Hostaleria, Ramon Solsona, va indicar que de moment no ha constatat que s’hagin incrementat les inspeccions a les terrasses.