Els Bombers actuen en una nova nit de crema de contenidors a Lleida

Els efectius del cos de bombers van intervenir en quatre incidents separats: un incendi de tanques vegetals i tres afectacions a contenidors en diferents punts de la ciutat

SEGRE
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

Els Bombers han atès diversos incendis durant la matinada d'aquest 29 de juliol de 2025, segons ha pogut saber aquest diari. La primera intervenció es va produir a les 1:11 de la matinada al carrer Corunya, a la Mariola, on va ser necessària una dotació per extingir un incendi que afectava una tanca vegetal.

Posteriorment, els efectius van iniciar una ruta d'actuacions per apagar diversos focs en contenidors de residus. A les 2:04 hores, els bombers van intervenir al carrer Maragall, on cremaven tres contenidors de deixalles. La següent actuació es va registrar a les 2:28 hores molt a prop, al carrer del Bisbe, amb un contenidor de rebuig afectat per les flames.

L'última intervenció de la matinada va tenir lloc a les 2:40 hores al carrer Sant Antoni, on també va cremar un contenidor de rebuig. Totes les actuacions es van resoldre evitant que els incendis es propaguessin a altres elements propers.

