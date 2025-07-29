Els Bombers actuen en una nova nit de crema de contenidors a Lleida
Els efectius del cos de bombers van intervenir en quatre incidents separats: un incendi de tanques vegetals i tres afectacions a contenidors en diferents punts de la ciutat
Els Bombers han atès diversos incendis durant la matinada d'aquest 29 de juliol de 2025, segons ha pogut saber aquest diari. La primera intervenció es va produir a les 1:11 de la matinada al carrer Corunya, a la Mariola, on va ser necessària una dotació per extingir un incendi que afectava una tanca vegetal.
Posteriorment, els efectius van iniciar una ruta d'actuacions per apagar diversos focs en contenidors de residus. A les 2:04 hores, els bombers van intervenir al carrer Maragall, on cremaven tres contenidors de deixalles. La següent actuació es va registrar a les 2:28 hores molt a prop, al carrer del Bisbe, amb un contenidor de rebuig afectat per les flames.
L'última intervenció de la matinada va tenir lloc a les 2:40 hores al carrer Sant Antoni, on també va cremar un contenidor de rebuig. Totes les actuacions es van resoldre evitant que els incendis es propaguessin a altres elements propers.