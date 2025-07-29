URBANISME
Porten a la Fiscalia les obres d’una línia elèctrica per suposat delicte ambiental
Al no protegir un arbust qualificat com a vulnerable a la partida de Quatre Pilans
L’associació de veïns Horta Sud ha presentat una denúncia davant de la Fiscalia al considerar que les obres per construir una línia d’alta tensió soterrada per la partida de Quatre Pilans podria suposar un possible delicte contra el medi ambient. Concretament, l’entitat assenyala que ni l’estudi d’impacte ambiental ni la documentació tècnica del projecte no han avaluat la presència d’una espècie vegetal, la Limonium tournefortii, un arbust que està qualificat com a vulnerable.
En la denúncia es detalla que la ubicació d’aquesta planta coincideix o és immediatament adjacent al traçat soterrat de la línia elèctrica aprovada”, on “s’estan executant rases i servituds temporals d’obra” i que “cap document ambiental del projecte no fa menció específica” a aquest tipus de planta, que a la Península només consta documentada que sigui a zones concretes de Lleida i Aragó. Arran d’aquesta situació, l’associació de veïns apunta que el Codi Penal, la Llei del Patrimoni Natural i Biodiversitat i diversos decrets de la Generalitat estableixen l’obligació de protegir les espècies vulnerables, avaluar els impactes i impedir-ne la destrucció sense autorització.
Per tot plegat, demana a la Fiscalia l’inici de diligències d’investigació penal, una inspecció urgent de les obres i acordi, si ho considera convenient, la paralització cautelar de les obres i analitzar si existeixen responsabilitats penals o administratives. Aquesta entitat ha denunciat diverses vegades davant de la Paeria aquestes obres al·ludint a infraccions urbanístiques i de senyalització. Són obres que porta a terme Solaria per connectar un parc solar d’Alcarràs amb la subestació elèctrica dels Mangraners.