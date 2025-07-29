Una bossa al cap, el deixen inconscient i li roben 1.000 euros: investiguen un assalt a Lleida
L’home va explicar als Mossos d’Esquadra que minuts abans havia retirat uns 1.000 euros d’un caixer a la Mariola
Els Mossos d’Esquadra investiguen un assalt que hauria patit un jove a primera hora de la tarda de divendres passat entre la Mariola i el Turó de Gardeny. La víctima va denunciar que va ser abordada per diversos individus que el van agredir, van intentar col·locar-li una bossa al cap, el van deixar inconscient i li van sostreure uns 1.000 euros que acabava de treure d’un caixer automàtic.
Els fets, segons el denunciant, van tenir lloc cap a les 15.00 hores a l’avinguda Galileo Galilei, que és l’accés al Turó de Gardeny des del passeig de Ronda. L’home va explicar als Mossos d’Esquadra que minuts abans havia retirat uns 1.000 euros d’un caixer a la Mariola quan diverses persones el van assaltar per darrere i van intentar posar-li una bossa de plàstic al cap.
El jove va poder escapolir-se però li van acabar donant un cop que el va deixar inconscient. Va ser atès a l’hospital Arnau de Vilanova. Al despertar-se, va descobrir que li havien robat els diners i la targeta. La víctima creu que els assaltants van veure com treia els diners, el van seguir i li van robar.
Els Mossos han obert una investigació per provar d’identificar els individus. Entre d’altres, s’estan analitzant enregistraments de càmeres de seguretat.
Val a recordar que la setmana passada hi va haver un detingut en aquest carrer per una temptativa d’homicidi. Va ocórrer dijous a la tarda quan un individu en va atacar un altre amb una destral.
