BOMBERS
Investiguen una nova onada d’incendis de matinada
Nova onada de focs de matinada als carrers de Lleida, que se sospita que és intencionat. Els Bombers van acudir a la 1.11 hores al carrer Corunya amb rambla de la Mercè, a la Mariola, on es va cremar una tanca vegetal. Posteriorment, es van declarar tres incendis de contenidors als carrers Maragall (2.04 hores), Bisbe (2.28 hores) i Sant Antoni (2.40 hores). La setmana passada hi va haver un cas similar i la Urbana va identificar un sospitós.